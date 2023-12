Preisfrage Die Ökonomie des Winzerglühweins

Und falls Sie jetzt Lust auf Weihnachten bekommen haben, hier noch ein paar andere weihnachtliche Fakten: Der besucherstärkste Weihnachtsmarkt ist der Kölner (3,6 Mio. Besucher), gefolgt von Dortmund, Frankfurt, Stuttgart und München. Am liebsten mögen die Deutschen an Heiligabend laut Statista Würstchen mit Kartoffelsalat, gefolgt von Entenbraten und Raclette. Und der Tannenbaum, welcher sich in den Häusern und Wohnungen zu dieser Jahreszeit am häufigsten wiederfindet, ist die Nordmanntanne.