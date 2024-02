Preisfrage Die Ökonomie eines Buches

Von dem Gesamtpreis des Buches gehen 2,24 Euro an den Autor, also etwas weniger als zehn Prozent. Je nach Bekanntheitsgrad des Autors kann sein Anteil am Buchpreis stark variieren. Reich werden damit allerdings die wenigsten. 4000 Exemplare hat eine gewöhnliche Auflage für einen Roman. Für unseren (fiktiven) Autor blieben also 8960 Euro Honorar für sein Werk. Gerade für Kinder- und Jugendbuchautoren und -autorinnen ist es daher fast unmöglich, allein vom Schreiben zu leben.