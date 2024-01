Preisfrage Die Ökonomie eines Kochmessers

Die Aufteilung der Kosten kann stark variieren: Kleinere Hersteller fertigen Messer mit einem höheren Anteil an Handarbeit, was zu deutlich höheren Ausgaben für Personal führt. Die hohen Marketingkosten sind notwendig, betont der Sprecher des IVSH: „Gute Markenprodukte lassen sich in aller Regel nur mit vergleichsweise hohem Aufwand für Marketing und Vertrieb verkaufen lassen. Bei einem reinen Private-Label-Produzenten sieht dies selbstverständlich anders aus. Hier fallen die Vertriebskosten kaum ins Gewicht, da diese Aufgabe vom jeweiligen Handels- oder auch Industriekunden getragen wird.“ Private Label bedeutet, dass der Hersteller die Produkte nicht unter eigenem Namen verkauft, sondern dass die Waren unter dem Markennamen eines anderen Unternehmens verkauft werden.