Preisfrage Die Ökonomie hinter grünem Wasserstoff

Derzeit wird der Wasserstoff meist per Lkw über kurze Strecken transportiert. Das ist teuer und kompliziert, weil Wasserstoff sich bei normalen Temperaturen auf ein sehr großes Volumen ausdehnt. Um Transportkosten einzusparen kann es sich lohnen, Wasserstoff, der in Deutschland benötigt wird, auch in Deutschland zu produzieren – selbst wenn erneuerbare Energien in anderen Ländern und Kontinenten günstiger sind. In Zukunft sollen ehemalige Erdgasleitungen den Transport von Wasserstoff billiger machen.