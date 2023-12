Preisfrage Ökonomie eines Tannenbaums

Die Angaben beziehen sich auf eine Tanne aus Deutschland. Die größten Weihnachtsbaum-Anbaugebiete sind in Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein. Doch um den Bedarf in Deutschland zu decken, werden mehrere Millionen Bäume importiert.



Lesen Sie auch: Die Ökonomie des Winzerglühweins