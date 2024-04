Preisfrage So setzt sich der Preis von Spargel zusammen

Insgesamt wurden in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr knapp 112.000 Tonnen Spargel geerntet, der Großteil davon in Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen. Die Anbaufläche für das begehrte Gemüse schrumpfte zuletzt auf den niedrigsten Wert seit 2014. Trotzdem ist Spargel – gemessen an der Anbaufläche – noch immer Deutschlands wichtigstes Gemüse.



