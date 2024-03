Produktion wieder angelaufen Besuch in Grünheide: Musk stärkt Beschäftigten den Rücken

13. März 2024 | Quelle: dpa

Tesla-Chef Elon Musk ist in die Tesla-Fabrik in Grünheide gekommen. Bild: Bild: dpa

Tesla-Chef Elon Musk hält trotz des Anschlags auf die Stromversorgung und anhaltender Proteste an den Ausbauplänen für sein Werk in Grünheide fest. Bei einem überraschenden Besuch der Fabrik in Brandenburg, dem einzigen Tesla-Werk in Europa, stärkte der Chef des Autoherstellers seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Rücken.