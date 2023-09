Prognose Ifo: Exporterwartungen sinken weiter

26. September 2023 | Quelle: dpa

Kräne und Container im Hamburger Hafen. Bild: Bild: dpa

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie ist weiter auf Talfahrt. Die Exporterwartungen der vom Ifo-Institut befragten Unternehmen fielen von minus 6,5 Punkten im August auf minus 11,3 Punkte im September. Das ist der schlechteste Wert seit drei Jahren. „Die Ausfuhr in alle wichtigen Regionen ist gegenwärtig rückläufig”, sagte Umfrageleiter Klaus Wohlrabe am Dienstag in München.