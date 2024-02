Proteste Handgemenge mit Bauern vor Messebesuch Macrons

24. Februar 2024 | Quelle: dpa

Landwirte raufen mit dem Sicherheitspersonal auf der Internationalen Landwirtschaftsmesse, während der französische Präsident Macron die Ausstellung am Eröffnungstag besucht. Bild: Bild: dpa

Vor den Toren einer Landwirtschaftsmesse in Paris ist es zu einem Handgemenge zwischen Landwirten und Sicherheitskräften gekommen - kurz bevor der französische Präsident Emmanuel Macron das Branchentreffen offiziell besuchen wollte. Die Bauern wollten sich am Morgen rund eine Stunde vor der Eröffnung der Veranstaltung gewaltsam Zugang zum Messegelände am Stadtrand verschaffen.