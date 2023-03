Proteste Weitere Demonstrationen und Streiks in Griechenland

16. März 2023 | Quelle: dpa

Gewerkschaftsmitglieder und Bürger protestieren während in Athen. Die großen Gewerkschaften Griechenlands hatten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bild: Bild: dpa

Landesweite Streiks haben am Donnerstag in Griechenland den Verkehr und den Staat weitgehend lahmgelegt. Die Streiks sind Folge des schwersten Zugunglücks in der Geschichte des Landes mit 57 Opfern und dutzenden Verletzten vor gut zwei Wochen. Zehntausende Menschen demonstrierten in allen größeren Städten und forderten die Aufklärung der Umstände des Unglücks.