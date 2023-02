Prozess Ex-Wirecard-Chef weist alle Vorwürfe zurück

13. Februar 2023 | Quelle: dpa

Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun sitzt seit über zweieinhalb Jahren im Gefängnis. Bild: Bild: dpa

Der als mutmaßlicher Milliardenbetrüger vor Gericht stehende frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun weist sämtliche Vorwürfe der Anklage zurück. „Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen”, sagte Braun am Montag im Münchner Wirecard-Prozess. „Ich habe mich auch mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen”, betonte der 53-Jährige am 13. Prozesstag in seiner ersten Stellungnahme zur Anklage seit Beginn des Verfahrens im Dezember.