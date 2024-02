Prozess Wirecard: 100 Prozesstage und kein Urteil in Sicht

07. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der frühere Wirecard-Vorstandschef Markus Braun im Gerichtssaal, im Hintergrund der Mitangeklagte und Kronzeuge Oliver Bellenhaus. Bild: Bild: dpa

Im Wirecard-Prozess ist vor dem 100. Verhandlungstag an diesem Mittwoch kein Urteil in Sicht. Vor 14 Monaten eröffnete das Landgericht München I am 8. Dezember 2022 den Prozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Doch ob das Verfahren in diesem Jahr beendet werden kann, ist derzeit nicht absehbar, wie ein Sprecher des Gerichts mitteilt.