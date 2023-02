Prozesse Verlorene BMW-Klage - Umwelthilfe geht in nächste Instanz

07. Februar 2023 | Quelle: dpa

Eine Klimaklage der Deutschen Umwelthilfe gegen BMW ist abgewiesen worden. Bild: Bild: dpa

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist am Dienstag mit einer Klimaklage gegen BMW in erster Instanz am Landgericht München I gescheitert. Nach Ansicht der Kläger ist das letzt Wort damit aber noch nicht gesprochen. Der Verein will mit seinem Anliegen in die nächste Instanz gehen - und zur Not auch bis zum Bundesgerichtshof.