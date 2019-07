PSA: Opel-Chef Lohscheller wird Vorstandsmitglied beim Mutterkonzern

FrankfurtOpel-Chef Michael Lohscheller zieht im September in den Vorstand des französischen Mutterkonzerns PSA ein. Die Berufung Lohschellers spiegele die Bedeutung der Integration von Opel und der britischen Schwestermarke Vauxhall in die PSA-Gruppe wider, teilte der Konzern am Dienstag mit. Zu PSA gehören die Marken Peugeot, Citroen und DS.