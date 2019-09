PwC-Studie: Dax-Konzernchefs haben 2018 weniger verdient – Gehälter im Median bei rund sechs Millionen Euro

Nachdem die Gehälter in den Vorjahren dank der andauernd starken Konjunktur gestiegen waren, habe 2018 die sich abschwächende Wirtschaft die Geschäftsentwicklung erstmals signifikant beeinflusst. Das zeige sich auch an der Vergütung, heißt es in der Studie. PwC hat die Gehälter von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern aller 160 Unternehmen in Dax, MDax, SDax und TecDax untersucht.