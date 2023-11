Quartalszahlen Reiselust beschert Fraport Rekordgewinn im Sommer

07. November 2023 | Quelle: dpa

Flaggen mit dem Logo der Fraport AG wehen vor der Firmenzentrale im Wind. Bild: Bild: dpa

Die Rückkehr der Reiselust hat dem Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im Sommer das lukrativste Quartal seiner Geschichte beschert. An seinen Auslandsflughäfen zählte der Konzern so viele Passagiere wie vor der Corona-Krise, doch in Frankfurt blieb das Rekordniveau von 2019 noch ein gutes Stück entfernt.