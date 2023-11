Quartalszahlen Rheinmetalls Geschäft zieht kräftig an

09. November 2023 | Quelle: dpa

Die Auftragsbücher bei Rheinmetall sind voll. Bild: Bild: dpa

Die Nachfrage nach Munition, Panzern und anderen Produkten von Deutschlands größtem Rüstungskonzern Rheinmetall geht durch die Decke. In den ersten drei Quartalen sei in der Rüstungssparte der Auftragseingang inklusive neuer Rahmenverträge und anderer Kundenvereinbarungen um rund 130 Prozent auf 14,5 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit.