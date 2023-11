Quartalszahlen Umsatz und Gewinn von Hapag-Lloyd brechen ein

09. November 2023 | Quelle: dpa

Das Containerschiff «Berlin Express» der Reederei Hapag-Lloyd auf der Elbe: Die Reederei fährt ein schächeres Ergebnis ein. Bild: Bild: dpa

Gesunkene Preise für Transporte auf See haben Umsatz und Gewinn der Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd auch im dritten Quartal einbrechen lassen. Im Zeitraum von Juli bis September sank das Konzernergebnis auf 264 Millionen Euro, wie die Hapag-Lloyd AG am Donnerstag in Hamburg mitteilte.