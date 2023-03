Quartalszahlen VW erläutert Ergebnisse 2022 und Pläne für das laufende Jahr

14. März 2023 | Quelle: dpa

Wolken ziehen über das Gelände vom VW-Werk Wolfsburg. Bild: Bild: dpa

Die Führung des Volkswagen-Konzerns stellt heute die detaillierten Geschäftszahlen aus dem vergangenen Jahr vor und will zentrale Vorhaben für 2023 erläutern. Dabei könnte es in Berlin auch Neuigkeiten zur Strategie geben, wie vorab aus dem Umfeld des Unternehmens zu hören war. Europas größte Autogruppe will unter anderem ihr Angebot an E-Fahrzeugen ausbauen, die Planung weiterer Batteriezellfabriken vorantreiben sowie beim Thema Software und Digitalisierung frühere Verzögerungen aufholen.