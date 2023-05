Ranking 2023 Das sind die zehn größten Unternehmen der Welt

Die Agricultural Bank of China, die ihren Sitz in Peking hat und zum Teil in staatlichem Besitz ist, hat im Vergleich zum Vorjahr einen Platz gutgemacht und rangiert nun auf Platz acht der größten Unternehmen der Welt. Sie ist Teil der chinesischen Bankengruppe „Big Four“ und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 181 Milliarden Dollar. Wie andere systemrelevante Finanzinstitute wurde auch die Agricultural Bank of China vom Financial Stability Board einer besonderen Überwachung und höheren Eigenkapitalanforderungen unterworfen.