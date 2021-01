Ranking der größten Firmen Die zehn größten Unternehmen der Welt

Die US-amerikanische Großbank erzielte 2019 einen Gewinn von 24,1 Milliarden Dollar und beschäftigte 208.000 Mitarbeiter. Die Ursprünge der Bank of America sind bis auf das Jahr 1784 zurückzuführen, weshalb sie als zweitälteste Bank der USA gilt. Die Bank of America untersteht einer besonderen Überwachung sowie höheren Anforderungen an die Ausstattung mit Eigenkapital, da sie als global systemrelevante Bank gelistet ist.