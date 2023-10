Rechenzentrum Warum Google ein Cloud-Rechenzentrum in Deutschland eröffnet

06. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Der Internet-Riese Google eröffnet sein erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland. Bild: Bild: dpa

Der Google-Konzern Alphabet hat sich in Deutschland viel vorgenommen. Rund eine Milliarde Euro investiert der Internet-Riese in seine Cloud-Infrastruktur in der Bundesrepublik. Ein wichtiger Meilenstein wurde am Freitag mit der Eröffnung eines eigenen Rechenzentrums in Hanau nahe Frankfurt erreicht.