Referenzkurs Eurokurs sinkt nach Zwei-Monats-Hoch zum Dollar

11. Juli 2023 | Quelle: dpa

Der Euro profitiert aktuell von einer Dollar-Schwäche. Die US-Währung geriet nach der Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts für Juni unter Druck. Bild: Bild: dpa

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Gemeinschaftswährung zuvor von einer Kursschwäche des US-Dollars profitieren konnte. Am Nachmittag wurde der Euro bei 1,0983 Dollar gehandelt, nachdem er am Morgen über 1,10 Dollar gestanden hatte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0989 (Montag: 1,0956) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9100 (0,9127) Euro.