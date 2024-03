Regierung Habeck reist in die USA - Flüssig-Erdgas ist Thema

06. März 2024 | Quelle: dpa

Themen von Habecks USA-Reise sollen aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen sein. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bricht heute zu einer mehrtägigen Reise in die USA auf. Der Vizekanzler will dort in Washington, New York und Chicago bis Samstag Wirtschaftsvertreter und Politiker treffen. Es ist die dritte Reise des Grünen-Politikers in die Vereinigten Staaten. Themen der Reise sind nach Angaben seines Ministeriums aktuelle wirtschafts-, energie- und klimapolitische Fragen, insbesondere im Lichte der gegenwärtigen geopolitischen Krisen. Es gehe darum, die Wirtschaftsbeziehungen mit den USA langfristig zu stärken und die Zusammenarbeit bei technologischen Zukunftsfragen voranzutreiben.