Reise-Plattform Airbnb verbietet Sicherheitskameras in Unterkünften

12. März 2024 | Quelle: dpa

«Unser Ziel war es, neue, klare Regeln zu schaffen, die unserer Community mehr Klarheit darüber verschaffen, was sie auf Airbnb erwarten kann», teilt das Unternehmen mit. Bild: Bild: dpa

Die Unterkünfte-Plattform Airbnb verbietet Gastgebern komplett, Sicherheitskameras in Innenräumen aufzustellen. Bisher waren sie in gemeinsam genutzten Räumen wie Wohnzimmern oder Fluren erlaubt - solange vor der Buchung darauf hingewiesen wurde und sie klar sichtbar waren. Vom 30. April an sind nur noch Außenkameras zugelassen, etwa in Türklingeln.