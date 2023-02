Reisen Deutschland-Tourismus auf Erholungskurs

10. Februar 2023 | Quelle: dpa

Ab ans Meer: Nach dem Corona-Tief zieht es viele Menschen wieder in den Urlaub. Davon profitiert auch der Inlandstourismus. Bild: Bild: dpa

Der Deutschland-Tourismus hat sich im vergangenen Jahr mit deutlichen Zuwächsen aus dem Corona-Tief gearbeitet. In den ersten elf Monaten wurden nach Daten des Statistischen Bundesamtes rund 423 Millionen Übernachtungen von Reisenden aus dem In- und Ausland gezählt. Das waren knapp 45 Prozent mehr als in dem von Corona-Beschränkungen geprägten Vorjahreszeitraum.