Reisen Tourismus boomt: Übernachtungszahlen höher als vor Corona

10. November 2023 | Quelle: dpa

Ein Schild weist auf die Möglichkeit zum Essen und Übernachten hin: Die Übernachtungszahlen steigen. Bild: Bild: dpa

Im September haben im zweiten Monat in diesem Jahr mehr Touristen in Deutschland übernachtet als im Vergleichszeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. 49,6 Millionen Übernachtungen bedeuteten ein Plus von 3,8 Prozent zum September 2019, wie das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis vorläufiger Daten mitteilte. Im Vergleich zum September 2022 war der Zuwachs mit 5,0 Prozent noch größer. Auch im Mai des laufenden Jahres war das Vor-Corona-Niveau übertroffen worden.