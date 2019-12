Reisevermittler: Konzernspitze von Expedia tritt nach Streit mit Aufsichtsrat ab

Nach einem Zerwürfnis mit dem Aufsichtsrat treten Expedia-Chef Mark Okerstrom und Finanzchef Alan Pickerill am Mittwoch mit sofortiger Wirkung zurück. Aufsichtsratschef Barry Diller kündigte an, er selbst werde zusätzliche Aktienkäufe tätigen, als „sichtbares Zeichen“ des Vertrauens in die langfristigen Aussichten von Expedia.