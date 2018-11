Renault-Nissan Carlos Ghosn droht in Japan angeblich weiteres Verfahren

Nissan hatte sich am Donnerstag von Ghosn getrennt. Der japanische Autobauer will Unternehmenskreisen zufolge möglichst bald einen Nachfolger finden. Er hoffe auf eine Lösung bis zur nächsten Sitzung des Verwaltungsrates um den 20. Dezember herum, spätestens aber in zwei Monaten, sagte ein Insider am Freitag.