René Obermann: Ex-Telekom-Chef soll in den Airbus-Aufsichtsrat

Der 60-jährige Chu ist ein Privatinvestor aus Hongkong, der mit vier Jahren aus Kanton in die damalige britische Kolonie kam. Er hat in London Jura studiert, gehörte der Exekutive von Hongkong an und leitet heute die First Eastern Investment Group, die in Hongkong basiert ist, aber sehr viel in der VR China investiert. Airbus baut derzeit seine Aktivitäten in China, wo vor allem Flugzeuge der A320-Familie gebaut werden, aus. So entsteht ein neues Forschungs- und Technologiezentrum.