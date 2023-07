Der Internationale Währungsfonds geht in seiner jüngsten Konjunkturprognose davon aus, dass die Volkswirtschaft, die einzige unter mehr als 20 untersuchten Staaten und Regionen ist, in der die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr leicht sinken wird. Der Begriff vom „Kranken Mann Europas” (Sick Man of Europe), mit dem die britische Zeitschrift „Economist” Deutschland um die Jahrtausendwende bezeichnete, macht die Runde.