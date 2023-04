Rohstoffe Chile will Lithium-Abbau unter staatliche Kontrolle stellen

21. April 2023 | Quelle: dpa

Ein Arbeiter rührt Lithium mit der Hand in der SQM-Verarbeitungsanlage in Antofagasta nahe der Atacama-Wüste in Chile. Bild: Bild: dpa

Die chilenische Regierung will den Abbau des für E-Autos wichtigen Rohstoffs Lithium stärker kontrollieren. Alle Privatunternehmen, die in Chile Lithium fördern wollten, müssten künftig mit dem Staat zusammenarbeiten, kündigte Präsident Gabriel Boric bei der Vorstellung der Nationalen Lithium-Strategie in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) an.