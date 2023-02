Rohstoffe Gasspeicher in Deutschland zu 71,4 Prozent gefüllt

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Die Anlage des Erdgasspeichers (Astora GmbH) in Rehden (Niedersachsen). Bild: Bild: dpa

Die Füllstände der deutschen Gasspeicher sinken weiter leicht. Am Mittwochmorgen lag der Gesamt-Füllstand bei rund 71,4 Prozent. Das waren knapp 0,2 Prozentpunkte weniger als am Vortag, wie am Donnerstag aus Daten des europäischen Gasspeicherverbandes GIE hervorging.