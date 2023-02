Rücktritt SAP: Hasso Plattner will Aufsichtsratsvorsitz abgeben

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Hasso Plattner will nächstes Jahr seinen Aufsichtsratsvorsitz beim Softwarekonzern SAP abgeben. Bild: Bild: dpa

Nach mehr als 20 Jahren will Hasso Plattner spätestens im Mai 2024 seinen Posten als Aufsichtsratsvorsitzender des Softwarekonzerns SAP abgeben. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) mit. Sein Nachfolger solle Punit Renjen (61) werden. Dieser müsse zunächst am 11. Mai 2023 bei der Hauptversammlung in den SAP-Aufsichtsrat gewählt werden. Damit würde der Übergangsprozess beginnen. Die Amtszeit von Plattner endet im Mai 2024.