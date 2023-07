Rügen Bundestag beschließt Aufnahme von Mukran in LNG-Gesetz

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Blick auf die Mole des Hafen Mukran auf Rügen: Er soll ein LNG-Standort werden. Bild: Bild: dpa

Der Bundestag hat die Aufnahme des Hafens Mukran als Standort für ein Flüssigerdgas-Terminal (LNG) in das entsprechende Gesetz beschlossen. Das Parlament stimmte am Freitag in Berlin für eine entsprechende Ergänzung des LNG-Beschleunigungsgesetzes. Das soll schnellere Genehmigungen ermöglichen.