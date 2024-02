Rüstungsindustrie Aktien von Panzer-Zulieferer Renk erstmals an der Börse

07. Februar 2024 | Quelle: dpa

Ein Mitarbeiter montiert bei dem Unternehmen Renk das Getriebe für einen Panzer. Bild: Bild: dpa

Das Augsburger Rüstungsunternehmen Renk ist am Mittwoch mit viermonatiger Verzögerung an die Börse gegangen. Der erste Kurs für die Aktien des Panzergetriebe-Herstellers lag bei 17,50 Euro, wie die Deutsche Börse berichtete. Später stiegen die Renk-Papiere deutlich über die 18-Euro-Marke. Renk wollte ursprünglich bereits im vergangenen Herbst an der Börse starten. Doch im Oktober hatte das Unternehmen den Börsengang kurzfristig wegen ungünstiger Marktbedingungen abgesagt.