Rüstungsindustrie Rheinmetall erwartet bis 2026 nahezu Umsatzverdopplung

21. November 2023 | Quelle: dpa

Der Rüstungskonzern Rheinmetall macht glänzende Geschäfte. Bild: Bild: dpa

Der Rüstungskonzern Rheinmetall peilt angesichts des Kriegs in Europa und steigender Verteidigungsbudgets in den westlichen Staaten für die kommenden Jahre ein noch stärkeres Wachstum an. Der Umsatz dürfte bis 2026 nun im Schnitt um jährlich jeweils rund ein Fünftel zulegen. Das teilte der Düsseldorfer Dax-Konzern am Dienstag anlässlich einer Investorenveranstaltung im niedersächsischen Unterlüß mit.