Rüstungsindustrie Rheinmetall übernimmt Wartung westlicher Waffen in Ukraine

03. April 2023 | Quelle: dpa

Der Schriftzug Rheinmetall ist auf dem Firmengebäude in Düsseldorf angebracht. Bild: Bild: dpa

Düsseldorf (dpa) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall richtet in Rumänien ein Wartungs- und Logistikzentrums für Panzer, Haubitzen und Militärfahrzeuge ein, die der Ukraine vom Westen zu ihrer Verteidigung geliefert wurden. Die Servicestation in Satu Mare in der Nähe der rumänisch-ukrainischen Grenze soll bereis im April den Betrieb aufnehmen, wie ein Unternehmenssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur sagte.