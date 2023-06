Rüstungsindustrie US-Waffengeschäft wird immer wichtiger für Heckler & Koch

Seit 2020 sind die USA der wichtigste Markt der schwäbischen Waffenschmiede, zuvor war es Deutschland. In Georgia hat H&K ein Montagewerk für Pistolen. „Der Zivilmarkt in den Vereinigten Staaten ist für Heckler & Koch in hohem Maße bedeutend”, sagt Firmenchef Jens Bodo Koch. Mit Zivilmarkt gemeint sind Verkäufe an Privatleute. In Deutschland ist dieser Markt eine Nische, in Amerika ist er wegen der ebenso ausgeprägten wie umstrittenen Waffentradition in der Gesellschaft aber besonders groß. H&K verkauft in Amerika vor allem Pistolen, aber auch Gewehre an zivile Schützen.