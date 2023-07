Rüstungsindustrie Verfahren für Rüstungsexport sollen schneller werden

25. Juli 2023 | Quelle: dpa

Schiffscontainer stehen im Containerterminal am Rhein im Industriegebiet von Mainz-Mombach. Bild: Bild: dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will bei Rüstungsexporten Genehmigungsverfahren beschleunigen - gelten soll das für Lieferungen an ausgewählte EU- und NATO-Partner sowie enge Partnerländer. Das teilte das Wirtschaftsministerium gestern Abend in Berlin mit.