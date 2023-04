Russland Uniper-Töchter: Kreml setzt staatliche Aufsicht ein

26. April 2023 | Quelle: dpa

Die Hauptverwaltung des Energieversorgungsunternehmens Uniper in Düsseldorf. Bild: Bild: dpa

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die russischen Töchter der Energieversorger Uniper aus Deutschland und Fortum Oyj aus Finnland unter staatliche Aufsicht gestellt. Dies sei eine notwendige Reaktion auf die drohende Verstaatlichung russischer Vermögenswerte im Ausland, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Dekret dazu. Uniper hatte seine Anteile an der russischen Tochter allerdings bereits vor der Zwangsmaßnahme abgeschrieben.