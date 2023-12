Sanierungsverfahren Immobilien-Einheiten der Signa-Gruppe von Benko insolvent

28. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Signa Holding GmbH des österreichischen Immobilien- und Handelsunternehmers Rene Benko hat ein Insolvenzverfahren angekündigt. Bild: Bild: dpa

Die wichtigsten Einheiten der Handels- und Immobiliengruppe Signa um den österreichischen Investor René Benko streben ein Insolvenzverfahren an. Die Signa Prime Selection AG habe am Donnerstag ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beim Handelsgericht Wien beantragt, teilte das Unternehmen mit. Diesem Schritt werde die Signa Development Selection AG am Freitag folgen, hieß es. „Ziel ist die geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs im Rahmen der Eigenverwaltung und die nachhaltige Restrukturierung des Unternehmens.”