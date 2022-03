Satoshi Tsunakawa: Toshiba-Chef tritt im Streit um Konzernumbau ab

Tsunakawa hatte den Chefposten zwar nur interimistisch bekleidet, sein Abschied kam trotzdem überraschend. Beobachter zweifeln nun daran, ob Toshiba den Umbau wie geplant vollziehen kann. „Der Aufspaltungs-Plan wird auf den Prüfstand gestellt – wir denken, dass es eine Chance gibt, dass er aufgegeben wird“, sagte Justin Tang vom Investmentberater United First Partners in Singapur. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 24. März sollen die Aktionäre über den Plan des Vorstands abstimmen. Parallel liegt der Antrag eines Großaktionärs auf dem Tisch, auch andere Optionen wie einen Verkauf an Finanzinvestoren zu prüfen.