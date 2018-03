Schadensersatz-Forderung: 490-Millionen-Dollar-Klage gegen WestLB

Verkäufe hätten das verwaltete Vermögen und damit den potenziellen Verkaufswert der WestLB-Tochter Brightwater reduziert, an der die beiden Zweckgesellschaften angedockt waren. Der Wert der von den Klägern gezeichneten Schuldpapiere war an den Substanzwert (Net Asset Value) der von Harrier und Kestrel gekauften Papiere gekoppelt. Bei einem Wertverlust von mehr als 50 Prozent wären die Vehikel in Zwangsverwaltung eines Treuhänders gekommen. Der hätte sie liquidieren und die Papiere verkaufen müssen. Die Bank, die um ihre Kreditwürdigkeit gefürchtet habe, habe dies um jeden Preis verhindern wollen und den Net Asset Value deshalb manipuliert.