Schifffahrt Rückzug aus dem Ölgeschäft: Maersk verkauft Supply Service

20. März 2023 | Quelle: dpa

Container des Schifffahrtskonzerns Maersk stehen gestapelt im Tema-Hafen in Accra, Ghana. Bild: Bild: dpa

Im Zuge ihres vollständigen Rückzugs aus dem Ölgeschäft hat sich die dänische Reederei Maersk von ihrem Geschäftsbereich Supply Service getrennt. Der Supply Service liefert Waren an Schiffe und Ölplattformen. Für umgerechnet knapp 640 Millionen Euro verkaufte Maersk die Sparte an die Holdinggesellschaft A.P. Møller Holding, die knapp 42 Prozent der Anteile an A.P. Møller Maersk hält.