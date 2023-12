Schufa Maßgeblich oder nicht? EuGH urteilt zu Bonitätsbewertungen

07. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Schufa liefert ihren Vertragspartnern eine Einschätzung zur Bonität von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Bild: Bild: dpa

Wie mächtig ist die Schufa? Anhand gewaltiger Datenmengen berechnet die Auskunftei, für wie kreditwürdig sie einzelne Verbraucherinnen und Verbraucher hält. Banken, Onlinehändler, Mobilfunkanbieter, Autohäuser, Energielieferanten - sie alle wollen wissen, wie es um die Zahlungsmoral ihrer Kundschaft bestellt ist, bevor Verträge geschlossen und Waren übergeben werden. Sind die Bonitätsbewertungen aus Wiesbaden dafür maßgeblich oder nur ein Baustein in einem komplexen Prüfprozess? Um diese Frage geht es im Kern in einem Rechtsstreit, zu dem an diesem Donnerstag (09.30 Uhr) der Europäische Gerichtshof ein Urteil spricht.