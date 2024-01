Schweiz Weltwirtschaftsforum in Davos mit Selenskyj

09. Januar 2024 | Quelle: dpa

Am 15. Januar beginnt das Weltwirtschaftsforum (WEF) unter dem Leitsatz «Rebuilding Trust». Bild: Bild: dpa

„Vertrauen wieder herstellen”: Unter diesem Motto bringt das Weltwirtschaftsforum (WEF) kommende Woche in Davos rund 2800 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen. Zur Konferenz erwartet wird unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, wie das WEF am Dienstag berichtete. Am Sonntag (14.1.), einen Tag vor dem Auftakt des WEF, findet in Davos bereits ein Ukraine-Treffen statt. Daran nehmen Sicherheitsberater und ranghohe Beamte aus rund 70 Ländern nehmen teil.