Sommerferien Ferienverkehr am BER läuft ohne Probleme an

15. Juli 2023 | Quelle: dpa

Während der Sommerferien wird mit rund 3,5 Millionen Fluggästen am BER gerechnet. Bild: Bild: dpa

Ohne größere Schwierigkeiten ist der Ferienverkehr am Hauptstadtflughafen BER angelaufen. „Wir hatten am Freitag einen sehr gut geplanten und entspannten Start in die Sommerferien”, sagt ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) auf Anfrage.