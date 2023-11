Sonderzahlung Etwas mehr Weihnachtsgeld - aber nicht für alle

07. November 2023 | Quelle: dpa

Weihnachtsgeld: Nicht jeder Beschäftigte hat Anspruch darauf. Bild: Bild: dpa

Viele Tarifbeschäftigte in Deutschland können in diesem Jahr mit einem etwas höheren Weihnachtsgeld rechnen. Im Schnitt erhalten sie 2809 Euro brutto, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg um 2,3 Prozent oder 62 Euro gegenüber dem Vorjahr liegt allerdings unter der Inflationsrate von zuletzt 3,8 Prozent.