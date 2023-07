Soziale Medien Twitter droht Meta mit Klage wegen Konkurrenz-App Threads

07. Juli 2023 | Quelle: dpa

Der Facebook-Konzern Meta hat seine App Threads mit ähnlicher Funktionsweise wie Twitter in mehr als 100 Ländern an den Start gebracht. Bild: Bild: dpa

Twitter droht dem Facebook-Konzern Meta laut einem Medienbericht mit einer Klage wegen der gerade gestarteten Konkurrenz-App Threads. Ein Twitter-Anwalt habe Meta in einem Brief vorgeworfen, für Threads vertrauliche Informationen und internes Wissen des Kurznachrichtendienstes verwendet zu haben, schrieb die Website „Semafor” und veröffentlichte eine Kopie des Schreibens. „Wettbewerb ist in Ordnung, Schummeln nicht”, schrieb Twitter-Besitzer Elon Musk zu dem Bericht.